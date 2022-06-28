ألف حادث مروري شهريا في سورية

أكد معاون مدير المواصلات الطرقية م. جريس البشارة لإذاعة ميلودي: أن نسبة الحوادث المرورية ارتفعت نتيجة لعدة عوامل كتقادم المركبات والشح في المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، والسرعة الزائدة وإهمال السائق بتفقد الإطارات والمكابح، حيث يسجل شهريا بشكل وسطي حوالي ألف حادث مروري في عموم البلاد.

البشارة أضاف أن عدد المركبات المسجلة لدى مديرات النقل 2 مليونين 416 ألف مركبة موزعة على شبكة طرق محلية ومركزية بطول 49 ألف كيلومتر، وتعتبر نسبة المركبات للطرق جيدة، لكن ما حدث ونتيجة الظروف الأخيرة هو سوء توزع لهذه السيارات وحدوث كثافة سكانية أكبر في مناطق دون أخرى.

وأشار معاون المدير ضمن برنامج حوار على النار إلى أن الأوضاع المادية الحالية تسبب إهمال لدى السائقين وعدم إجراء الصيانة اللازمة للسيارة ما يزيد عدد الحوادث المرورية، وهذا ما أكده رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد عوض الذي لفت إلى أن ارتفاع أسعار قطع التبديل وعدم القدرة على تبديلها فضلا عن عدم وجود قطع تبديل تضاهي الأصلية، يرفع نسبة الحوادث المرورية، بالإضافة لعوامل السرعة التي تسبب 44 بالمئة من الحوادث، واستعمال الهاتف، والسوق عكس السير، وعدم تفقد المركبة.



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