مدير عام هيئة الضرائب والرسوم  :هدفنا الوصول الشفاف الى الأرباح الخاضعة للضريبة

قال منذر ونوس مدير هيئة الضرائب والرسوم أن مشروع الربط الإلكتروني لكبار ومتوسطي المكلفين يأتي ضمن خطة تطوير الإدارة الضريبية الهادفة الى تحقيق العدالة والوصول لأرقام العمل الحقيقة وتحقيق أعلى درجات الشفافية مع المكلفين، فضلا عن كونها تقنية جديدة يمكن من خلالها نحن والمكلفين من الوصول في نهاية العام الى اتفاق على الجزء الأساسي من العمل الضريبي وهي الأرباح الخاضعة للضريبة

مشيراً إلى أنه ومن خلال آلية الربط سيتم تسجيل كل المبيعات بشكل آني، حتى نصل إلى رقم العمل الواضح بين المكلف والإدارة، لتكون نقطة ارتكاز أساسية للوصول للمطرح الأساسي وهو الأرباح وصافي الضريبة للمنشآت.

موضحا : أن عملية الربط بسيطة جدا وتتم من خلال البرامج الحاسوبية الموجودة عند المنشأة، عبر قناة تواصل بين المكلف والإدارة لترد المعلومات إلى قاعدة البيانات المركزية لدى الهيئة، بشكل مباشر، وفي حال تعذر الشبكة تؤدى بشكل أوف لاين، علما أن الهيئة اعتمدت أكثر من 25 برنامج ونوس قال : أن التطبيق كان مطلب للصناعيين، والقانون يقول إن الأرباح الصافية للتكليف هي مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي يقتضيها العمل أو تلازم نوع العمل، لذا بالتأكيد كل شيء يندرج ضمن ما ذكر تأخذه الهيئة بعين الاعتبار، لكن سيكون هناك مراقبة لعمليات المكلف حتى نتأكد، وصولا للأرباح الخاضعة للتكليف.

وفي رده على سؤال لبرنامج مين المسؤول على هوا ميلودي حول احتساب المصاريف غير المرئية وتذبذبات الأسعار قال ونوس : أن سعر المواد الأولية قد يرتفع أو ينزل ونحن على مراقبة لهذا الأمر، وجزء كبير من تكاليف المنشأة هي مبيعات لمنشآت أخرى موجودة بجوارها تذهب لمستهلك وسيط أو نهائي ومربوطة مع الهيئة لذا تكون العملية مضبوطة لدينا ضمن عملية التدقيق التي تتم من قبلنا ؟.

وأضاف نحن حريصون على تشميل كبار المكلفين خارج المدن الصناعية وسيتم إصدار قرارات اسمية لبعض المنشآت من أجل معاملة متوازنة مع كل الفعاليات .

مؤكدا أن الربط لن يؤجل ولا نستطيع أن نؤجل الآلية حتى بداية العام لأنه في بداية العام كل الفعاليات الاقتصادية يجب أن تكون مربوطة مع الهيئة، حتى نحقق أعلى مستوى من العدالة وأوسع شريحة ممكنة .

مؤكدا أن أن آلية الربط سهلة وعادلة خاصة بعد تطبيقها على منشآت الإطعام السياحي. ونحن نسعي للوصول لعدالة أكثر وأعلى مستوى من نتائج تحقيق الأعمال، وتحقيق أعلى كفاءة للمكلفين. ولدينا ثقة بقدرتنا على الشفافية وإبعاد أي شكل من اشكال التدخل البشري حتى نضمن وجود ضوابط واضحة ومحددة في العلاقة مع المكلف.

وكل فاتورة سواءً لمستهلك وسيط أو نهائي مربوطة مع قاعدة البيانات وتحمل رمز، بذلك بإمكان المستهلك التحقق من هذه الفاتورة وقيمتها الحقيقية.



ميلودي