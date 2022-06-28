سعر كيلو الشاورما 51 ألف ليرة و سندويشة الفلافل 3 آلاف

بلغ سعر سندويشة البطاطا العادية في المطاعم، 4500 ليرة، وثمن السندويشة المدعومة سبعة آلاف ليرة، كما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3 آلاف ليرة سورية، في حين سجل قرص الفلافل سعر 250 ليرة.

وحسب موقع الاقتصاد اليوم، وصل ثمن الفروج المشوي إلى 35 ألف ليرة، وسعر كيلو الشاورما 51 ألف، أما وجبة الكريسبي 10 قطع فسجّلت 29 ألف ليرة، ووجبة الشيش 19 ألف ليرة.

في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء لا يقل عن 175 ألف ليرة في حين يجب أن لا يتجاوز سعرها المدعوم 50 ألف ليرة.

في السياق، يتراوح سعر كيلو البندورة ما بين ٥٠٠-١٠٠٠ ليرة، وكيلو الخيار الأرضي ما بين ٩٠٠-١٣٠٠، وكيلو الباذنجان٧٠٠ ليرة، البصل الفريك بـ ٧٠٠ ليرة، الفاصوليا الخضراء ٢٨٠٠ ليرة، البازلاء بـ ٢٥٠٠ ليرة، والبطاطا بـ ١٢٠٠ ليرة، البامية بـ ٥٠٠٠ ليرة، الليمون الحامض ٦٥٠٠ ليرة، وسعر أي نوع من الفواكه لا يقل عن ٥٠٠٠ ليرة، والجبس ١٠٠٠ ليرة للكيلو.

من جهة أخرى، يتراوح سعر كيلو الحمص بين 4000 و4500 ليرة،كيلو العدس 8500 ليرة، الفريكة 13000 ليرة، والقمح المقشور بـ4500 ليرة، كيلو أرز بسمتي 9500 ليرة، التمر 40 ألف ليرة.