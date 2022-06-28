قناة اسرائيلية: مفاوضات سرية لنقل النفط الإيراني لسوريا

زعمت قناة إسرائيلية، عن وجود مفاوضات سرية لإبرام “اتفاق استثنائي” يتم بموجبه نقل النفط الإيراني إلى سوريا.

وقالت القناة “12” العبرية في تقرير لها: “في إطار تسهيل تجديد الاتفاق النووي مع إيران، تجري الولايات المتحدة مفاوضات سرية بشأن نقل النفط من إيران إلى سوريا”.

ورجحت “إبرام اتفاق استثنائي جدا يضم كلا من إيران والولايات المتحدة، والذي من خلاله تدرس إمكانية السماح بمرور النفط الإيراني إلى سوريا”.

ونوهت إلى أنه “بموجب هذه الاتفاقية، تسمح إسرائيل بمرور النفط من إيران إلى سوريا”، موضحة أن “3 ناقلات نفط تشق طريقها حاليا من إيران إلى سوريا عبر المسار البحري، وهذا مسار كانت تستخدمه إيران بالماضي لنقل السلاح إلى سوريا وحزب الله”.

وزعمت القناة، أن الولايات المتحدة التي تعاني جراء ارتفاع أسعار النفط، “تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران، حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات، كجزء من تجديد الاتفاق النووي”.

وأشارت إلى أن “أحد التسهيلات، السماح بمسار نقل النفط”، مؤكدة أن “إسرائيل منخرطة بشكل نشط وكبير جدا في هذا الجانب، حيث تشترط تل أبيب للموافقة على المسار أن تكون رقابة أمريكية وشفافية إيرانية، وأن ما ينقل هو نفط فقط وليس سلاحا”.

وفي الماضي، فإنه بحسب القناة عمل الاحتلال على إحباط عمليات نقل السلاح الإيراني عبر هذا المسار البحري، موضحة أن “الرسالة والتحذير الذي تم نقله إلى كل من الأمريكيين والإيرانيين، هو الحاجة إلى الإشراف والإثبات أن ما يمر هو النفط فقط، وإلا فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي”.

وكالات