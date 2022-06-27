أبرز الأحداث الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية

⭕ درعا

- قالت مصادر معارضة، بأن عناصر حاجز أمني على أوتستراد حمص ، اوقفوا شابين مطلوبين من أبناء مدينة جاسم شمالي درعا وذلك خلال عودتهم من لبنان. كما زعمت المصادر أن طالبة بجامعة دمشق، من أبناء درعا البلد، عادت بتاريخ 20 يونيو/حزيران من لبنان إلى الأراضي السورية، بهدف تقديم امتحانات بالجامعة، وأثناء دخولها إلى سوريا جرى تسليمها ورقة لمراجعة فرع امني ، حيث ذهبت لمرجعة الفرع بتاريخ 23 يونيو/حزيران وجرى توقيفها.

- تم استهداف منزل سكني بالقنابل في بلدة النعيمة شرقي درعا، ما أدى لسقوط قتيل ومصابين، كما ذكر مصدر محلي لـ"وكالة أنباء آسيا"، مؤكداً أنه تم إسعاف المصابين للعلاج بأحد المشافي القريبة من البلدة. ونقل مصدر عن شهود عيان، قولهم إن دراجة نارية يستقلها شخصان ملثمان، قاما برمي قنابل يدوية على منزل في ريف درعا الشرقي ما أدى لسقوط قتيل وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم سيدة حامل، لافتاً إلى هرب المسلحين دون تمكّن من معرفة هويتهم.

- أفادة شبكة "درعا 24" انه تم الإفراج عن المواطن "خالد علي المطلق" من بلدة تل شهاب في الريف الغربي من محافظة درعا، حيث تم إطلاق سراحه يوم أمس بالقرب من قرية جلين غربي درعا، بعد اختطافه منذ قرابة الشهر.

- كما أفادت الشبكة ذاتها انه الإفراج عن الشاب "مالك حسين أحمد" من أبناء منطقة اللجاة في ريف محافظة درعا، وهو من مواليد 1987، وقد تم الإفراج عنه في مبنى المجمع الحكومي في مركز المحافظة في مدينة درعا.

⭕السويداء

- ناشد اهالي الطفل خلدون الأشقر من قرية مصاد جنوب شرق مدينة السويداء السلطات الامنية للعثور على طفلهم الذي فقد بالامس ولا يعرف ذويه عنه شيئا.

- أقدم فرع الأمن الجنائي بمداهمة مقهى في مدينة السويداء وألقى القبض على أحد مروجي المخدرات حسبما أفادت شبكات محلية. وأضافت ان المقبوض عليه متهم بالترويج للمخدرات، وابتزاز الأشخاص بالتعاون مع فتاة، مدعياً أن هناك عدة بلاغات بحث بحق هذا الشخص والفتاة

⭕حمص

- أعلمت شرطة منطقة تلكلخ عن وجود جـثة لرجل مرمية بالأراضي الزراعية في قرية البهلونية التابعة لمنطقة تلكلخ.

توجهت فوراً دورية من شرطة المنطقة إلى المكان وتم التعرف على الجـثة وتبين أنها تعود للمواطن (علي . س) الذي فقد الاتصال به منذ يومين أثناء قيامه برعي الأبقار، وبالتحقيق بالموضوع تبين أنه سقط عن جرف صخري وتـوفي اثر ذلك، وبالكشف الطبي والقضائي على الجـثة تبين أن سبب الوفـاة نتيجة تهـتك المادة الدماغية إثر الارتـطام بجسم صلب.

- لايزال تنظيم “د ا عـ ـش” مستمراً بنشاطه على الأراضي السورية وحمل شهر حزيران/يونيو تصعيد كبير وغير مسبوق خلال العام 2022، بعمليات التنظيم ضمن البادية السورية، والتي تتمثل بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات الجيش السوري، سواءًا في بادية الرصافة ومحيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور.

⭕حماة

- قُتل شخصان من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار مخلفات حربية، صباح اليوم الاثنين 27 يونيو/حزيران، شرقي محافظة حماة. وقالت مصادر طبية في مشفى السلمية، أن الشقيقين (صالح ونواف الطوس) فارقا الحياة قبل وصولهما للمشفى إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية "الرهجان" القريبة من المدينة. يأتي هذا بالتزامن مع إصابة سيدتين بجروح متفاوتة الخطورة بذات الانفجار، ليتم نقلهما إلى مشفى السلمية الوحيد في المنطقة. ويعود سبب تواجد الضحايا والمصابين في المنطقة إلى جمع نبات القبار (الشفلح) الذي يكثر في تلك المناطق ويجذب السكان للعمل به وارتفاع سعره وحالة الفقر التي تجتاح غالبية السوريين.

- رصد نشطاء، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين قوات الجيش السوري وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” وفصائل أخرى من طرف آخر، شهدته محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ومحاور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومحور الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وترافق القصف مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

⭕اللاذقية

أقدم شاب من محافظة اللاذقية، على استدراج رجل مسن، بحيلة شيطانية إلى منزله، وقتله بطريقة بشعة، بهدف سرقة منزله. وذكرت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك” أن القاتل ارتكب جريمته بقصد السرقة، حيث استدرج الضحية، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى منزله في حي الدعتور، وخنقه من خلال لف ذراعه حول عنقه، حتى فاضت أنفاسه. وأضافت أن القاتل أخذ من جيب القتيل مفتاح منزله بحي سقوبين، بالمدينة ذاتها، وترك جثته في منزله، ثم ذهب لمنزل الضحية وسرق منه مبالغ مالية، ودراجة كهربائية. ولكي يبعد الشبهة عن نفسه، قام القاتل بكتابة عبارة بإصبعه على حائط منزل الضحية، باستخدام دبس الرمان، لاتهام طليقة الأخير. وعاد المجرم إلى منزله، حيث توجد الجثة، وقام بلفها بقطعة قماش، وربطها ثم لف عليها لاصق شفاف، ونقلها في اليوم الثاني قبل طلوع الفجر، إلى مكان قريب من محله ومنزل الضحية.

⭕ادلب

رصد نشطاء، استنفارا أمنيا للقوى الأمنية التابعة لهيئة تحـ ـريـ ـر الشـ ـام الارهابية في مناطق متفرقة بريف إدلب، تزامن ذلك مع انتشار أمني للعناصر الأمنية في محيط مدينة إدلب ومنطقة سهل الروج، حيث تمركزت الحواجز عند مفرق بلدة سيجر ومفرق قرية حفسرجة وقرب السجن المركزي في محيط مدينة إدلب. مصادر المرصد السوري أكدت بأن القوى الأمنية التابعة لهيئة تحـ ـريـ ـر الشـ ـام تستعد لشن حملة أمنية واسعة في المنطقة.

⭕حلب

- وقع تفجيران في منطقة جرابلس، الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا في ريف حلب اليوم، الاثنين 27 من حزيران، وأسفرا عن تسجيل إصابات بشرية ومادية.

وانفجرت سيارة بعبوة ناسفة في قرية بصلجة شمالي مدينة قباسين بريف حلب الشرقي (قرب جرابلس)، واقتصرت الأضرار على الماديات. وأفاد مصدر معارض، أن التفجير الثاني أسفر عن تسجيل ثلاث إصابات، بتفجير سيارة بعبوة ناسفة أيضًا، بقرية تل علي في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب. ووثق “الدفاع المدني السوري” إصابة خمسة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، إثر انفجار السيارتين المفخختين في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

- أفادت مصادر معارضة، بأن رتل للقوات التركية يضم آليات ثقيلة ومدرعات وناقلات جند وكاسحات ألغام، دخل فجر اليوم من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي واتجه إلى القاعدة التركية في جبل الشيخ عقيل بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

- سيرت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الاثنين 27 يونيو/حزيران، دورية عسكرية مشتركة مع القوات التركية في منطقة "عين العرب" (كوباني) بريف حلب الشرقي. وتعتبر هذه الدورية رقم 104 للجانبين في المنطقة، إذ ضمت الدورية ثماني عربات عسكرية روسية وتركية، وجابت قرى "جارقلي فوقاني، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، جول بك" وصولاً إلى قرية تل شعير بريف مدينة "عين العرب" شرقي حلب. ووفقاً لمصادر إعلامية فإن الدورية المشتركة عادت بعدها تجوالها في قرى "سوسان، قولا، قره قوي تحتاني، بيندر، مشكو، جبنة، جارقلي فوقاني" وصولاً إلى قرية آشمة. وأوضحت المصادر أن الدورية الروسية تبعها دخول العربات العسكرية التابعة للجانب التركي من البوابة القريبة من القرية.

- رصد نشطاء ، قصفًا صاروخيًا بعشرات القذائف نفذته القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” على 6 قرى آهلة بالسكان بريف مدينة منبج الشمالي، لترد قوات “مجلس منبج العسكري” التابعة لقسد وتستهدف قرى عرب حسن والبلدق والمغاير بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، في حين، قتل عنصر من حركة “أحـ ـرا ر الشـ ـام” الإسلامية خلال محاولته التسلل على إحدى النقاط العسكرية على أطراف قرية عرب حسن بريف جرابلس المتاخم لريف منبج، بالتزامن مع استمرار القصف المتبادل بين الطرفين.

⭕الرقة

- شن عناصر تنظيم د ا عـ ـش الارهابي هجوما مسلحا على مواقع الجيش السوري في منطقة "جبل البشري" بريف الرقة (شمال شرقي سوريا). واوقع عدد من الجرحى ولم يتم التاكد من وقوع ضحايا.

- قتل رجل واختطف ابنه وهما من أبناء قرية صفرية في ريف عين العرب (كوباني)، على يد مجهولين، حيث عثر على جثة الرجل قرب قرية خنيز، وعليها آثار ضربات بآلة حادة على الرأس. ووفقا للمصادر فإن القتيل يعمل بتجارة المواشي، قصد أحد عملائه في ريف الرقة ليسترد أمواله من أحد الأشخاص.

⭕دير الزور

- أقدم مسلحون اليوم الاثنين 27 حزيران/يونيو، على قتل شخص في ريف دير الزور الغربي. وبحسب موقع "نورث برس"، فإن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية، أطلقا الرصاص على "محمد السحل" (29 عاما) في بلدة "حوايج بومصعة"، مما أدى إلى مقتله على الفور. وبحسب المصدر، ردد المسلحون هتافات تنظيم "د اعـ ـش" قبل أن يلوذا بالفرار عبر إحدى الطرق الفرعية بين منازل المدنيين.

- قالت مصادر معارضة ان قيادي حليف للجيش السوري نجا ، مساء أمس الأحد 26 حزيران/يونيو، من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون على الحدود السورية - العراقية. وقال موقع "عين الفرات"، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على القيادي أثناء عودته من مدينة البوكمال إلى قرية الهري. وأوضح أنه نجا من الاغتيال وأصيبت سيارته.

- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين 27 حزيران/يونيو، القبض على خلية لتنظيم "دا عـ ـش" كانت تنشط في ريف دير الزور الشرقي. وأفاد المركز الإعلامي لقوات "قسد"، اليوم، عبر بيان مكتوب، بأن "الوحدات الخاصة في (قسد) تمكنت من القبض على خلية لداعش يوم أمس الأحد". وقال البيان: "الخلية التي جرى تعقبها وجمع المعلومات الدقيقة عنها، كانت تنشط في ريف دير الزور الشرقي، وتتواجد في منطقة (الجرذي)، إذ نشطت في تجنيد بعض المدنيين لصالح التنظيم، وفرض إتاوات على بعض المدنيين الآخرين، وتهديد وجهاء وأعيان العشائر والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، إضافة لنقل الدراجات النارية المفخخة إلى خلايا تنظيم "داعش"، وتسهيل تنقل الخلايا في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا". وأضاف "تمت مداهمة الأهداف المحددة من قبل قواتنا، والقبض على 3 مطلوبين من متزعمي وأعضاء الخلية، إضافة لمصادرة أسلحة ومعدات تقنيّة كانت بحوزتهم مع بعض الوثائق". ووفقاً لبيان "قسد"، فإن "هذه العملية التي تمت بدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي".

⭕الحسكة

- أصيب عدد من عناصر “قسد” المدعومة امريكيا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في محيط قرية العطالة بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل عناصر من “قسد” أثناء مرورها قرب جسر قرية العطالة بالريف الجنوبي ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر وإعطاب السيارة.

- ألقى مجهولون يستقلون سيارة مغلقة (ڤان) قنبلة على منزل " الحج فريج خلوف الهزيمي" في حي العزيزية بالحسكة، ما أسفر عن إصابة فتاة وشقيقها. وقال موقع الخابور المحلي، إن الشابة رغد حسين، البالغة من العمر ثمانية عشر عاماً، أصيبت بجروح خطيرة حيث تم نقلها إلى المشفى الوطني في حي العزيزية، كما أصيب أخوها حسين حسن البالغ من العمر أحد عشر عاماً بجروح طفيفة، جراء الهجوم. وأضاف الموقع، أن "الحج فريج" تعرض قبل عام لمحاولة اغتيال في قرية " عب الشوك" القريبة من معامل البلوك، وتعتبر تلك المحاولة الثانية لاغتياله.

- حلقت مروحيات روسية منذ ساعات الصباح الأولى على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا ومحاور القتال بين قسد والجيش السوري من جهة والقوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” من جهة أُخرى بريف الحسكة والرقة، انطلاقا من مطار قامشلي، يتزامن ذلك مع تحليق طائرات حربية روسية في أجواء المنطقة أيضا.