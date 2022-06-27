هل تستخدم التحقق بخطوتين في أي موقع وتستعمل رقم هاتفك لتأكيد الدخول ؟

في السنوات الأخيرة، بدأت الكثير من الشركات العملاقة في تبني خيار الحماية عبر “التحقق بخطوتين” والذي يكون عبر إضافة طبقة أمان لرحلة تسجيل الدخول وستحتاج لهاتفك في كل مرة لتأكيد تسجيل الدخول.

هذه الخطوة تبدو جيدة جدًا، فلن يتمكن أي شخص من الوصول لحساباتك، ولكن حقيقة إذا قلنا أنه لم يتمكن من الولوج لهاتفك ! قد يبدو الأمر غريبًا لكن اختراق هاتفك يعني أن كل حساباتك مهددة حتى ولو كنت تستخدم التحقق بخطوتين.



لقد عانى الكثير من الأشخاص من مشكلات مشابهة، حيث تعرضت حساباتهم للاختراق مباشرة بعد تعرض هواتفهم للاختراق، ولكن إذا كنت تريد البقاء آمنًا بنسبة 100% يوجد حل رائع سيدهشك حقًا.

نعلم أنك ستحتاج لاستخدام رقم هاتفك من أجل تأمين حساباتك، يشمل ذلك في الغالب حساب الجيميل، ياهو، وحسابات الدفع كبايبال، بايونير، وغيرها. قد يؤدي اختراق هذه الحسابات لمشاكل كبيرة خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بمحافظ الأموال أون لاين.

للحماية، ستقوم بإجراء سريع وهو شراء هاتف قديم ! قد يبدو الأمر غريبًا، لكننا بالفعل نبحث عن هاتف لا يتصل بالأنترنت ولا بالبلوتوث أو أي وسيلة اتصال. مع إمكانية تركيب شريحة الاتصال SIM.

تتواجد الكثير من الهواتف الغير ذكية في السوق وتبقى أسعارها في متناول الجميع. في الواقع، يمكنك تخصيص ذلك الهاتف فقط لتضع شريحة الاتصال المسؤولة عن تجاوز “التحقق بخطوتين”.

مع هذا الحال، لن يتمكن الهاكرز من اختراق هاتف قديم، وستبقى حساباتك آمنة للغاية، وتأكد من أن تخبر أصدقائك أو أي شخص آخر بأن يقوم بهذه الخطوة لأنها ستفيده كثيرًا.

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