مركز الفلك الدولي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلن مركز الفلك الدولي، أن يوم السبت الموافق الـ9 من تموز/ يوليو المقبل، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، في بيان صدر يوم الإثنين، إن ”معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمُان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب وعليه سيتم تحرّي هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق الـ29 من يونيو“، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وأشار إلى أنه ”في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أيّ مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس الـ30 من يونيو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة الـ8 من يوليو المقبل وقفة عرفة والسبت الـ9 من يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك“.

وأضاف أنه ”بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء الـ29 من يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يأتي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة“.

وتابع ”وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة“.

والرؤية في كلٍّ من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماءً صافية جدًّا لتحصل الرؤية.