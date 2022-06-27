غياب عمال العتالة يعيق تسويق محصول القمح بـ القنيطرة!

حمّل رئيس الرابطة الفلاحية بالقنيطرة، خالد محيرس، مسؤولية تأخر تسويق محصول القمح الى اللجنة المشكلة من فرع دمشق للحبوب، مؤكداً أن يوم أمس السبت تأخرت اللجنة باستلام القمح من الجمعيات الفلاحية لما بعد الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف محيرس أن اللجنة لا تقوم بإحضار عمال عتالة معها لأن هذا الأمر من مسؤوليتها، علماً أنه لا يوجد في المحافظة نقابة للعتالة لكي تستعين بها الرابطة.

وأكد أن نسبة الحصاد لمحصول القمح بلغ نحو 25 % من المساحة القابلة للحصاد، منوهاً بمتابعة عملية الحصاد بشكل ميداني من اللجان المشكلة لهذه الغاية والإشراف على عملية تسليم المحصول إلى المراكز التي تم إحداثها وهما مركز سويسة بريف القنيطرة الجنوبي ويتم الاستلام فيه كل يوم السبت من كل أسبوع ومركز أعلاف عين النورية ويتم استلام القمح فيه يوم الثلاثاء.

الجدير ذكره أن المساحات المزروعة بالقمح المروي للموسم الحالي بلغت نحو 808 هكتار والمساحة القابلة للحصاد 344 هكتار، أما المساحة المزروعة بالقمح البعل فبلغت 3453 هكتار والمساحة القابلة للحصاد 1124 هكتار.

الوطن