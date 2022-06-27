تأجيل حكم قاتـل نيرة أشرف وحظر نشر تفاصيل القضية على الإعلام

أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر قرارا بتأجيل نظر الدعوى ضد قاتل "نيرة أشرف" أمام الجامعة الأسبوع الماضي، لجلسة الثلاثاء المقبل.

وجاء في قرار المحكمة حظر النشر في وسائل النشر المسموعة والمرئية، عدا جلسة النطق بالحكم، وطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهم في قضية "نيرة أشرف" بعرضه على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والنفسية.

وبدأت اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة قـاتل الطالبة نيرة، أمام جامعة المنصورة، وأدلى المتهم "محمد عادل" باعترافات صادمة وجديدة حول القضية التي هزت الرأي العام في مصر والوطن العربي، واعترف "عادل" خلال الجلسة بارتكابه الجـ.ـريمة وسرد تفاصيل علاقته بالطالبة "نيرة أشرف".

وشهدت المحاكمة تجمع لأفراد أسرة الضحية وصراخا عقب رؤيتهم المتهم في قفص الاتهام، وأعلنوا رفضهم تلقي العزاء إلى حين القصاص منه، ورفع عشرات من أقارب وأصدقاء "نيرة" صورها أمام مقر المحكمة، وسط مطالبات بتطبيق عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام على المتهم، وتجمع آخرون في موقع ارتكاب الجـ.ـريمة أمام بوابة جامعة المنصورة، حاملين الورود تضامناً مع الضحية.