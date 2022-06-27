طريقة جديدة لكشف العمر الحقيقي للمستخدمين

بدأت منصة إنستغرام باختبار طريقة جديدة، لكشف العمر الحقيقي للمستخدم والتحقق من تاريخ ميلاده، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لوسائل إعلام مختلفة، فإن إنستغرام يختبر تقنية شركة Yoti البريطانية للتحقق من العمر عبر الإنترنت للمساعدة في ضمان خصوصية الأشخاص، وإذا حاول شخص ما تعديل تاريخ ميلاده فسيطلب منه إنستغرام التحقق من عمره باستخدام أحد الخيارات الثلاثة: (تحميل بطاقة الهوية الخاصة به، أو تسجيل فيديو، أو سؤال الأصدقاء للتحقق من العمر).

حيث بعد أن تلتقط صورة ذاتية لمقطع فيديو يشارك إنسـتغرام الفيديو مع شركة Yoti التي توفر تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تستطيع تحديد عمرك بناءً على ميزات وجهك ثم تحذف ميتا وYoti الصورة أو الفيديو الخاص بك.

فيما يقوم خيار آخر تستكشفه إنسـتغرام على الطلب من 3 جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم “وجميعهم يجب أن يكونوا بالغين”، التصديق على العمر المشار إليه في التطبيق.

وتدرب شركة Yoti برامجها على صور مجهولة لأشخاص متنوعين من جميع أنحاء العالم سمحوا لشركة Yoti باستخدام بياناتهم بشفافية للتعرف على أعمارهم.

ومنذ عام 2021، تطلب منصة إنستغرام، من جميع مستخدميها الإبلاغ عن تاريخ ميلادهم، وتأكيد السن حتى يتمكنوا من الوصول إلى محتوىً يعتبر غير مناسب لجمهور القاصرين الصغار، كما وضعت الكثير من أدوات الرقابة المخصصة للأهل بينها القدرة على الحد من الوقت الذي يمضيه أبناؤهم أمام الشاشة أو جدولة فترات الراحة.

أثر برس

