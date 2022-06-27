هنية في لبنان.. رسائل لسوريا ودلالات حول معركة استراتيجية قادمة 

تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إلى لبنان أمس، من حيث توقيت الزيارة والرسائل التي حملتها حول لبنان وسوريا والمنطقة.

موقع النشرة نقل عن مصادر، تأكيدها أن زيارة هنية تأتي لدعم الموقف اللبناني في قضية ترسيم الحدود البحرية مع "الإسرائيليين"، وللتأكيد على أن محور المقاومة موحّد في في وجه أي تحديات، خاصة مع الحديث عن تشكيل محور مقابل قد يقرع طبول الحرب في المنطقة.

أما من جهة سوريا، بينما قالت أوساط فلسطينية للموقع إن الزيارة تمهيدية لعودة العلاقات مع سوريا في وقت قريب، نفى المتحدث باسم الحركة جهاد طه الأمر، مؤكداً أن "الموضوع منفصل عن الزيارة".

ونقل "النشرة" عن مصادر فلسطينية، قولها إن موضوع العلاقة بين سوريا والحركة، جرى بحثه خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران مؤخراً، ولكنه لم ينضج بعد بانتظار بعض الوقت والتفاصيل الترتيبات.

في جانب آخر، تحدثت صحيفة "الأخبار" عن زيارة هنية إلى مدينة صيدا في جنوب لبنان، مشيرة إلى خطابه في مهرجان شعبي حول "معركة استراتيجية قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الصحيفة إن القيادي الفلسطيني بلغ ذروة العنفوان عند حديثه عن التحولات الكبرى وعن غزة المحاصرة، متوعداً بدك العمق الإسرائيلي بـ 150 صاروخاً في أقل من 5 دقائق، رغم القبة الحديدية وكل التفوق التكنولوجي.

وأشارت الصحيفة إلى حديث هنية عن "جبهة مقاومة لتحرير فلسطين"، وتأكيده على مصطلح محور المقاومة، بعد انتقاده للمطبعين وتجريمه للتطبيع من أي دولة أتى .