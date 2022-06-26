26-06-2022
إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للجامعة الافتراضية قريباً
كشف المدير العام التنفيذي للشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملّوك أنه «قريباً سيتم انضمام الجامعة الافتراضية إلى منظومة الشركة وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لتمكين طلابها من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم إلكترونياً».
“ملّوك” وفي تصريحات الحكومية أوضح أن «العمل جارٍ أيضاً مع بعض الجامعات الحكومية لضمها إلى منظومة الشركة».
وأشار “ملّوك” إلى أن «عدد المطالبات المالية التي سُدِّدت من خلال منظومة الشركة لغاية تاريخه بلغت /9,290,055/ مطالبة بقيمة إجمالية تجاوزت /219/ مليار ليرة سورية».
يذكر أن الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أُحدثت بموجب القانون رقم /13/ لعام 2012،وأطلقت خدمات منظومتها بتاريخ 2020/4/14.
تشرين
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