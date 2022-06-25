وفاة صياد وغرق مركب في اللاذقية نتيجة العاصفة

أكد نقيب الصيادين في اللاذقية سمير حيدر ، تسجيل حالة وفاة لأحد هواة الصيد في مدينة اللاذقية وإصابة اثنين آخرين، إضافة لتسجيل أضرار مادية كبيرة في مراكب الصيد.

وأشار حيدر إلى أن تسجيل حادثة لـ 3 هواة للصيد البحري عند شاطئ اللاذقية (منطقة ابن هاني)، وجراء العاصفة المفاجئة "التنين" توفي الشاب "ع، ر"، وتم إسعاف الشابين الآخرين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر نقيب الصيادين أنه بفعل اشتداد الرياح بالعاصفة جنح 3 مراكب صيد، مشيراً إلى غرق مركب في ميناء الصيد والنزهة وتسجيل أضرار مادية بعدد من المراكب في ميناء اللاذقية، منوهاً بأن هذه العاصفة "التنين" لا أحد قادر على التنبؤ بها وعادة ما تحدث بشكل مفاجئ.

الوطن