بعد مصر.. أمير قطر إلى الجزائر

يحل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالجزائر، اليوم السبت للمشاركة في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران، غربي البلاد.



وتستعد الجزائر لاحتضان فعاليات الألعاب المتوسطية في نسختها الـ19 في الفترة من 25 حزيران إلى 5 تموز بمشاركة دول الحوض المتوسط.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيكون حاضرا في افتتاح فعاليات هذه الألعاب، كضيف شرف، استجابة لدعوة الرئيس، عبد المجيد تبون.

والجمعة، حل أمير قطر بمصر، حيث التقى بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي في أول زيارة يقوم بها تميم بن حمد آل ثاني لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران 2017.

وقطعت مصر علاقاتها مع قطر في ذلك العام إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين بعد أن وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الأخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.