الاستثمار العالمي في الطاقة سيحقق مستويات قياسية هذا العام

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الجديد عن استثمار الطاقة العالمي 2022، إن الاستثمار العالمي في الطاقة آخذ في الارتفاع ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 8 في المائة سنويًا هذا العام، مدفوعاً بالإنفاق القياسي على الطاقة النظيفة.

في ظاهر الأمر، هذه أخبار رائعة لإمدادات الطاقة العالمية وأهداف المناخ. ولكن في الواقع، فإن الاتجاه التصاعدي هو نتيجة تضخم متسارع، وتعميق الفجوة بين اتجاهات الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وزيادة استثمارات الفحم، حيث إن أكبر الاقتصادات في آسيا تعطي الأولوية لأمن الطاقة وسط ارتفاع أسعار الطاقة وأسواق الطاقة المتقلبة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واعترفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها "كما تبدو الأمور، تُظهر اتجاهات الاستثمار في الطاقة اليوم أن العالم يقصر في تحقيق أهداف المناخ، وفي طاقة موثوقة وبأسعار معقولة".

من المتوقع أن يرتفع الاستثمار العالمي في الطاقة بنسبة 8 في المائة إلى 2.4 تريليون دولار هذا العام، مع زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والشبكات بأسرع وتيرة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتم القضاء على ما يقرب من نصف الزيادة في الاستثمار البالغة 200 مليار دولار في عام 2022 بسبب ارتفاع التكاليف بدلاً من توفير سعة أو توفير إضافي للطاقة. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن التكاليف ترتفع وسط ضغوط سلسلة التوريد والعمالة الضيقة وأسواق خدمات الطاقة وارتفاع أسعار الصلب والأسمنت.