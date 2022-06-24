 قتل زوج شقيقته والسبب؟

24-06-2022

 قتل زوج شقيقته والسبب؟

أخبرت شرطة منطقة الحفة في اللاذقية بإقدام شخص على إطـلاق النار على زوج شقيقته المغدور ( علي. ش ) في قرية شريفا مما أدى لوفاته فوراً.


وبحسب صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك فإنه تم إرسال دورية إلى المكان وألقي القبض على القـ.اتل المدعو (أحمد. ر) وتم مصادرة مسدسه الحربي وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـ.تل زوج شقيقته بإطـ.ـلاق عيارين ناريين من مسـ.دسه الحـ.ربي عليه وهو ضمن سيارته، وذلك إثر خلافات عائلية تتعلق بدعوى طلاق شقيقته.

مازالت التحقيقات مستمرة معه وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

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