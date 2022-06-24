المنتخب السوري يتراجع في تصنيف الفيفا الجديد

تراجع المنتخب السوري مرتبة واحدة على سلم التصنيف الدولي لكرة القدم، الصادر يوم أمس الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحلّت سوريا في المرتبة 89 عالمياً، وعلى الصعيد الآسيوي تراجع مرتبتين وحلّ في المركز 14، بعدما كان 12 على صعيد القارة، وجاء منتخب إيران الأول آسيوياً.

أما عربياً، فجاءت سوريا في المرتبة 12 خلف الأردن، بينما تصدر ترتيب العرب منتخب المغرب.

الترتيب الحالي لمنتخب سوريا سيؤثر في التصنيف في قرعة كأس آسيا المقبلة، حيث سيأتي في التصنيف الثالث في القرعة بشكل شبه مؤكد، خصوصاً بعد تقدم منتخبات الأردن والبحرين وأوزبكستان على سلم التصنيف الدولي.

ويحتاج منتخب سوريا إلى لعب مباراتين وديتين مع منتخبات ترتيبها أعلى في التصنيف الدولي في أثناء التوقف الدولي القادم والفوز عليهم، وذلك لتحسين مركزه قدر الإمكان قبل القرعة.

ما تصنيف الفيفا لأفضل 10 منتخبات عالمية في حزيران 2022؟

احتل المنتخب البرازيلي المركز الأول في تصنيف الفيفا للمنتخبات، يليه المنتخب البلجيكي، ثم الأرجنتين في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة حل المنتخب الفرنسي، ثم إنجلترا، وفي المركز السادس جاء المنتخب الإسباني، ثم إيطاليا، وهولندا، و البرتغال، وفي المركز العاشر حلت الدنمارك.

عربياً، جاء المغرب في صدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية، حيث احتل المركز الـ 22 عالمياً، وفي المركز الثاني المنتخب التونسي الذي حل في المركز الـ 30 عالميا، بينما حلّت مصر في المركز الثالث، وتراجع تصنيفها إلى المركز الـ 40 عالمياً.