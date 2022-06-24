تحسن ضخ مياه الشرب في عدة قرى باللاذقية

24-06-2022

تحسن ضخ مياه الشرب في عدة قرى باللاذقية

أنهت ورشات مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية إعادة تنظيم و تأهيل خط الضخ الذي يغذي قرى الخالدية وبليهون و القموحية والميزة من عين المجنونة في قرية عين التينة.

وذكرت المؤسسة أنه نتيجة للأعمال المنفذة أصبحت تغذية القرى المذكورة خلال يومين بعد أن كانت تغذيتهم تستمر لعشرة أيام.

كما عملت الورشات على إعادة تنظيم و تأهيل خطوط في قرية عين التينة و أصبح بالإمكان تغذيتها خلال أربعة أيام بعد أن كانت أكثر من ثمانية أيام.


المكتب الصحفي في اللاذقية

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