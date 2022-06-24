تسجيل حالات تسمم غذائي في حماة

سُجلت خلال الأسبوع الحالي عدة حالات تسمم راجعت مشافٍ عدة في مدينة حماة جراء تناول وجبات سريعة.

إن حالات تسمم فردية وبأوقات مختلفة راجعت مشافٍ عامة وخاصة في مدينة حماة جراء تناول وجبات سريعة تحوي مادة “كريم الثوم – مايونيز“.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود : “تم سحب 12 عينة من كريم الثوم والقشطة العربية، وصدرت نتائج 6 عينات لعدد من المطاعم وكانت مخالفة، ويعود ذلك لارتفاع تعداد الخمائر والفطور عن الحد المسموح به، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونياً على وجه السرعة.

وتابع زيود: “تتابع دوريات حماية المستهلك سحب العينات من كافة المطاعم ومراكز إنتاج المواد الغذائية، وسيتم نشر نتائج التحاليل تباعاً”.

وطالب زيود المواطنين بالتعاون من خلال إبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن أي فعالية يشتبه بإنتاجها لمواد غير صحية، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.



اثر برس