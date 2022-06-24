شبكة دعارة تستغل طفلة عمرها 12 سنة

ادعت إلى مركز شرطة ناحية جرمانا فتاة تدعى (س . ع) باستدراجها من قبل صديقتها المدعوة (لجين. هـ) إلى منزل أحد أصدقائها في حي الجناين للاحتفال بعيد ميلادها وهناك تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل شخص أجبرها على تعاطي المواد المخدرة.

وبعد التحري والمراقبة ألقت شرطة ناحية جرمانا القبض على المدعوة (لجين. هـ) و المدعو (احمد. خ) والحدث (شادي. ر)، وبتفتيش المنزل عثر فيه على مادة الكريستال المخدرة والأدوات المستخدمة بالتعاطي، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم بممارستهم الدعارة السرية وتعاطيهم للمواد المخدرة بتسهيل من قبل شخص متواري.

تم تحري منزل المتواري الذي يدير شبكة الدعارة وعثر فيه على فتاة قاصر تدعى (منى . ع) تولد ٢٠١٠ و/ ٢٠٠٠ / حبة دوائية مخدرة من أنواع مختلفة ( كبتاغون، زولام، بالتان) ، وبالتحقيق مع صاحبة المنزل المدعوة ( هناء. ك) زوجة المتواري اعترفت بإيوائها للقاصـ.ر المذكورة وتسهيل الدعارة السرية لها بالاشتراك مع زوجها لقاء المنفعة المادية كما اعترفت أنها تستدرج الزبائن عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي،وبالتحقيق مع الفتاة القاصـ.ر (منى) اعترفت بتغيبها عن منزل ذويها وتعرضها للاستغلال الجـ.نسي من قبل المذكورين مقابل إيوائها لديهم.



مازال البحث مستمراً عن المتواري، وسيتم تقديم الملقى القبض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية