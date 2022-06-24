تعاون سوري ايطالي لدعم مشروع إحياء نهر بردى

وقعت جامعة دمشق ومحافظة دمشق اتفاقيتي تعاون مع إدارة حديقة ماييلا الوطنية الإيطالية بهدف تبادل الخبرات وبما يخدم المشروع الوطني لإحياء نهر بردى والحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية.



ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري خلال ندوة علمية في إيطاليا شارك بها خبراء من الجانبين الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومديرة المشروع الوطني لإحياء نهر بردى وعن الجانب الإيطالي لوسيو ازارا رئيس حديقة ماييلا الوطنية الإيطالية.



يذكر أن مشروع إعادة إحياء نهر بردى انطلق من المعهد العالي للتخطيط الإقليمي وفازت به جامعة دمشق كمشروع بحثي تطبيقي من الهيئة العليا للبحث العلمي هدفه إعادة المجرى الحيوي للنهر إلى شكله الطبيعي والحيوي والتراثي لجهة الأكتاف الخضراء والممرات الزرقاء والخضراء وحرم النهر وإزالة التعديات العمرانية بالاعتماد على دراسات عمرانية تنظم تعديات الصرف الصحي على النهر وشبكات الطرق ومخططات استعمالات الأراضي.



وحديقة ماييلا الوطنية هي حديقة وطنية تقع في مقاطعات كييتي وبيسكارا ولاكويلا في إقليم أبروزو في إيطاليا وتتجاوز مساحتها 740 كيلومتراً وتعتبر من أجمل الحدائق في إيطاليا تحتوي على نحو 500 كيلو متراً من مسارات المشي لمسافات طويلة عبر الجبال ولوحات الكهوف في جروتا سانت أنجيلو وجروتا ديل كافالوني.



سانا