ضرب أطفاله وتسبب بوفاه أحدهم قبل أن يهرب

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على شخص ضرب أطفاله الثلاثة بشكل مبرح وهرب خارج سوريا بعد وفاة أحدهم.



وفي التفاصيل، أُسعف طفل يدعى (باسل. ع) عمره 9 سنوات إلى أحد المشافي في منطقة الصنمين بمحافظة درعا وتوفي نتيجة نزيف داخلي بالرأس، ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تبين أن والد الطفل المدعو (علاء. ع) هو من أقدم على ضرب ولده وتسبب بوفاته.

وأضافت الداخلة: “وردت معلومات إلى الجهات المختصة في محافظة اللاذقية أن المذكور دخل إلى سوريا بتاريخ 2022/6/14 فتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب ولده المذكور، حيث كان يترك أطفاله بسبب انشغاله بعمله لدى أخوالهم، وفي إحدى المرات كان عائداً من عمله وأخبره ولده (محمد) أن أخوته يقومون بسرقة أسلاك النحاس فأقدم على ضرب أطفاله الثلاثة بواسطة عصا وخرطوم مياه بشكل مبرح على كافة أنحاء جسدهم، ثم غادر من درعا متوجهاً إلى دمشق وبعدها اتصل به شقيقه وأعلمه أن ولده (باسل) أُسعف للمشفى وتوفي فيها بسبب تعرضه للضرب المبرح، عندها قرر الهروب خارج القطر بمساعدة من صهره”.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.