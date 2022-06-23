تدمير 49 خزان وقود و21 طائرة مسيرة أوكرانية

بينت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الكتيبة 34 من لواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات الأوكرانية والتي هزمت بالقرب من بلدة ميرنايا دولينا بجمهورية لوغانسك الشعبية بلغت خلال يومين أكثر من 150 قتيلاً ونحو 450 مصاباً وبقي في كل سرية من سرايا هذه الكتيبة ما لا يزيد على 15 إلى 20 جندياً وتخلى طاقم القيادة من الضباط المبتدئين عن مرؤوسيهم وتركوا منطقة القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف في إفادة إعلامية اليوم إنه في وحدات اللواء الآلي 30 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كلينوفوي بجمهورية دونيتسك الشعبية ونتيجة للخسائر من نيران القوات المسلحة الروسية بقي أقل من 50 فرداً وتم إجلاء أكثر من 170 جندياً وضابطاً من منطقة القتال مصابين بجروح خطيرة.

وأوضح الناطق أنه تم أمس بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية في منطقة نيكولاييف تدمير 49 خزان وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية إضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاماً لراجمات الصواريخ كما تم وبواسطة أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية استهداف ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف وأربعة مراكز قيادة وتجمع للقوى بشرية والمعدات العسكرية في 18 منطقة.

ودمر طيران الجيش الروسي في يوم كامل القوى العاملة والمعدات العسكرية في 96 منطقة ومركز رادار ميدانياً في منطقة قونستانتينوفكا في ضواحي خاركوف كما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 26 موقعاً للقيادة والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 بلدة إضافة إلى وحدات المدفعية الأوكرانية في 58 منطقة بما في ذلك فصيلة من مدافع هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز إم 777 في جزيرة كوبانسكي وفصيلة راجمات صواريخ من طراز سميرتش في منطقة نوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم كذلك تدمير ثلاث نقاط مراقبة متنقلة للطائرات المسيرة في مناطق جوفتينفايا وكيسلوفكا وبارماشوو في ضواحي نيكولاييف.

وأضاف كوناشينكوف إنه كجزء من معارك المدفعية تم بواسطة أسلحة دقيقة للقوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية في اتجاه دونيتسك خلال نهار امس تدمير ثمانية فصائل أوكرانية من راجمات أوراغان في مناطق أفدييفكا وفيسولوية ودزرجينسك ونوفولوغانسكوي كورديوموفكا وكذلك 11 فصيلا من المدفعية للقوات الأوكرانية في مرابضها بمناطق نوفوبوكروفسكوي وغاليتسينوفكا وأرتيموفسك وشاسوف يار وكروتايا بالكا وأفدييفكا ونوفوسيلوفكا وفي منطقة خزان كليبان بيك.

ونتيجة للهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية تم خلال يوم كامل تدمير أكثر من 650 من النازيين و17 دبابة وعربات قتالية مدرعة وثلاث راجمات صواريخ سميرتش إضافة إلى 17 مركبة خاصة أوكرانية.

ووفق البيان فقد دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الفضاء الروسية 21 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق جزيرة زمييني وبتروبولي وستريليتشي ومالايا كاميشيفاخا وديمنتييفكا في ضواحي خاركوف وسكادوفسك في منطقة خيرسون ودونيتسك وغورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكنينو في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا سبريفكا بمنطقة خيرسون كما تم اعتراض صاروخ باليستس من طراز توتشكا أو في منطقة بيسكي راتكوفسكي في منطقة خاركوف و22 قذيفة صاروخية في مناطق دونيتسك ووماكيفكا وغورليفكا وكاميشيفاكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونوي وإيزيوم وسوخايا كامينكا في منطقة خاركوف وفوق جزيرة زمييني.

وبين كوناشينكوف أنه منذ بداية العملية الروسية العسكرية الخاصة تم إجمالا تدمير 211 طائرة و132 طائرة مروحية و1329 طائرة مسيرة و349 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و3750 دبابة ومركبة قتالية مصفحة و647 مركبة قتالية لراجمات صواريخ متعددة و 2088 بطارية مدفعية ميدان وهاون و3818 مركبة عسكرية خاصة تابعة للقوات الأوكرانية.

