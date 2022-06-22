باستثمار سعودي.. مصر تحتضن أكبر محطة كهربائية ريحية في الشرق الأوسط

صدرت رئاسة الحكومة المصرية بياناً أعلنت فيه عن توقيع اتفاقية وزارة الكهرباء المصرية وأكوا باور السعودية، تستثمر الأخيرة بموجبها 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ووفقاً لـ cnbc عربية، فقد أكد رئيس مجلس إدارة أكوا باور، محمد أبو نيان، أن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجالين، الأول هو تحلية المياه، والمجال الثاني هو إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين تخطط مصر لزيادة كمية المياه المحلاة إلى 6 ملايين متر مكعب في اليوم، خلال السنوات القليلة القادمة.

ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بدراسة مقترح الشركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مؤكداً أن مصر جاهزة ومؤهلة من كل النواحي لتكون مركزاً لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجين الأخضر.