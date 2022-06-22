استشهاد موجه تربوي في درعا برصاص مجهولين

22-06-2022

استشهاد موجه تربوي في درعا برصاص مجهولين

استشهد موجه تربوي في درعا من جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته إلى مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي.

وبين مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين أن مسلحين اعترضوا حافلة عند مفرق بلدة السهوة بالريف الشرقي وأقدموا على إنزال الموجه التربوي للتعليم الاساسي حلقة أولى رئبال المقداد وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ولفت العمارين إلى أن الشهيد المقداد تواجد في مديرية التربية حتى بعد ظهر اليوم ومن ثم غادر إلى مدينة بصرى الشام حيث يقيم.

واستشهد رئيس جمعية النحالين بدرعا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى بريف المحافظة الغربي

 


تشرين

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