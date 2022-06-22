الكرملين يجيب عن سؤال شغل العالم؟

في مناسبات عدة أثارت تقارير إعلامية الأسئلة حول صحة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دون رد واضح من روسيا، إلى أن قرر الكرملين أن يجيب على تلك الأسئلة وحسم الجدل حول صحة بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف خلال، مقابلة مع قناة “إن بي سي” الأمريكية رداً على سؤال حول صحة بوتين: “يمكنني أن أخبرك بشيء واحد، أنه بالأمس، في فترة ما بعد الظهر، لعب الهوكي”.

وأكد: ” بالأمس كان يلعب الهوكي، ففكر أنت كيف هي صحته”.

ونفى بيسكوف الأنباء التي تناقلتها التقارير الإعلامية حول سوء صحة الرئيس الروسي.

وكانت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية نشرت تقريراً في شهر أبريل/ نيسان الماضي، قالت من خلاله إن بوتين مصاب بمرض خطير يتكتّم عنه الكرملين ويخفيه عن الشعب الروسي.

وخلال الشهر ذاته تم تداول فيديو مصور يوثق ظهور بوتين وهو “يهتز بشكل غير قابل للسيطرة” أثناء ترحيبه بالرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ما أثار التساؤلات حول صحته.

واستشهد بيسكوف على صحة بوتين الجيدة بالخطاب المطول الذي ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، الأسبوع الماضي.

وقال إن الرئيس الروسي “تحدث لمدة ثلاث ساعات ونصف قبل أن يشارك في حلقة نقاش”، مضيفا: “فكر فقط، إذا كان يمكن لرجل غير سليم أن يقوم بذلك”.

إلا أن المتحدث باسم الكرملين وصف كل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سوء صحة بوتين بأنها “سخيفة” نافياً صحة أي منها.