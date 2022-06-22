الكشف عن إعـدامات جماعية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين

زار وفد عراقي العاصمة البيلاروسية "مينسك" للحصول على معلومات حول إعدامات جماعية نفّذها جنود بولنديون بحق لاجئين عراقيين على الحدود البولندية - البيلاروسية.

وقالت لجنة التحقيق البيلاروسية عبر بيان، إن الوفد العراقي اجتمع مع قسم التحقيق الرئيسي في وزارة الخارجية، بحضور لجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى إبلاغ الجانب العراقي باعترافات جندي بولندي يدعى "تشيتشكو" حول قيام الجيش البولندي بعمليات إعدام، ودفن لللاجئين في منطقة حدودية مع بيلاروسيا.

كما حصل العراقيون على نتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بانتهاكات المسؤولين في بولندا، والتي تشمل أفعالاً غير قانونية، مثل الترحيل والتعذيب وتعمد عدم تقديم المساعدة، مما أدى وفاة ضحايا لاجئين من العراق وأفغانستان.

وبحسب البيان، فإن الجرائم كانت على أساس العراق والقومية والجنسية، وحصلت في فترة عبور لاجئين إلى بلدان أوروبية عبر بولندا.

ووثّق المحققون البيلارسيون اانتهـ اكات بحق 135 مواطناً عراقياً من قبل قوات الأمن البولندية، كما يجري التحقيق بوفاة عراقي، جرى ترحيله من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا.