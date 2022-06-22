إقلاع تجريبي لمحطة حلب الحرارية 

قامت فرق الصيانة في المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي، بإقلاع تجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بعد توقف المحطة لمدة 10 أعوام.

وبدأت المجموعة الخامسة ضمن المحطة بالعودة تدريجياً للعمل بشكل تجريبي، وذلك بعد أن تعرضت المحطة التي كانت المسؤولة عن تغذية مدينة حلب وريفها بالكهرباء للحرق في خزاناتها ونهب معداتها من قبل عناصر تنظيم الدولة في 2013.

ونقلت وسائل إعلامية سورية عن "أحد مشرفي الصيانة" إلياس الأحمر، أن "الإقلاع التجريبي تجاوز الـ 24 ساعة ويخضع للمراقبة والتأكد من الجاهزية الفنية لبدء الانتاج، مضيفاً، أن مواد الفيول دخلت إلى خزانات المحطة بكميات تضمن عدم توقف عمل المحطة.

وسبق أن قال وزير الكهرباء في الحكومة السورية، غسان الزامل، أن المحطة ستدخل الخدمة باستطاعة 200 ميغا واط، ضمن الشبكة السورية بعد إنهاء عملية الإقلاع التجريبي هذا الشهر، أما المجموعة الأولى ستكون نهاية شهر تموز القادم.

وأشاد الزامل حينها بالجهود الكبيرة التي تبذل لإنجاز الأعمال المطلوبة لإعادة إحياء هذه المحطة، ورفد الشبكة السورية بها لتخفيض ساعات التقنين.