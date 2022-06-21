محملة بنحو 300 ألف برميل.. وصول ناقلة نفط ثالثة إلى شاطئ بانياس

كشف مصدر محلي في مصفاة بانياس عن وصول ناقلة نفط خام جديدة إلى قبالة شاطئ المدينة، وذلك بعد وصول ناقلتين قبل أيام، كانتا محملتين بنحو مليوني برميل نفط خام.

كما أوضح المصدر أن الناقلة محمّلة بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام، مبيناً أن الناقلة لم تدخل مصب بانياس النفطي بعد، بسبب الأحوال الجوية السائدة.



أشار المصدر إلى أن الانفراجات في المشتقات النفطية سيلحظها المواطنون خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد دخولها المصب النفطي وتفريغها.

وكان مدير عام مصفاة بانياس المهندس محمود قاسم قد أكد في تصريح صحفي أنه تم إقلاع العمل في كافة وحدات المصفاة وخاصة وحدة التقطير، وأن مصب بانياس سيكون على موعد مع ناقلة نفط جديدة على متنها 300 ألف برميل نفط خام، ما من شأنه أن يسهم في رفد السوق بالمشتقات النفطية.

أثر برس