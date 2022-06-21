عيادة لعلاج إدمان التدخين في مشفى المواساة

21-06-2022

عيادة لعلاج إدمان التدخين في مشفى المواساة

يستعد مستشفى المواساة الجامعي في دمشق لافتتاح عيادة تخصصية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى سوريا.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور عصام الأمين في تصريحات صحفية إن العيادة سيتم افتتاحها بالتزامن مع إقامة فعالية حول أضرار التدخين وطرق الإقلاع عنه.
وبيّن الأمين أن العيادة ستكون بإشـراف طبيبيـن اختصاصيين "طبيـب نفسيـة – طبيـب أمراض صدريـة" بدوام يومــي.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع أدوية مجانية في حال احتاج المريض لمعالجة دوائية، وذلك بالعمل على الجانب العلاجي الدوائي والنفسي.

وحول أعداد المدخنين في سوريا، أكد الأمين أنه لا إحصاءات رسمية لأعداداهم، مبيناً أن وجود رقم محدد لعدد المدخنين، يساعد الدولة في مسألة الكلف وتكثيف حملات الوقاية.

ورغم ذلك أكد مدير المواساة أن سوريا من الدول التي تعتبر نسبة المدخنين فيها مرتفعة، لذلك فإن التوجه لافتتاح العيادة، سيكون لمواجهة أضرار التدخين الكبيرة على الإنسان.

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