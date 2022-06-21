زيادة مخصصات حمص من البنزين والمازوت

أفاد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص سمير الدروبي بأنه تم زيادة مخصصات المحافظة من المازوت بمعدل طلبين ليرتفع عدد الطلبات إلى 8 طلبات يومياً بعدما كان 6 طلبات.

وأشار الدروبي إلى أن حاجة المحافظة من المازوت هي 28 طلباً يومياً، مضيفاً: “كما تمت زيادة مخصصات البنزين لتصبح 13 طلباً ونصف يومياً بعدما كانت 11 ونصف، علماً أن حاجة المحافظة 18 طلباً يومياً”، مبيناً أن كل طلب يحوي 24 ألف ليتر.

وأوضح الدروبي أنه يتم توزيع نسبة 15% من كامل مخصصات المازوت والبنزين الواردة للمحافظة إلى محطات البيع بالسعر الحر والتي يبلغ عددها حوالي 25 محطة موزعة في المدينة والريف.

وحول الكمية المخصصة لقطاعي الزراعة والنقل، بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص أنه تم تخصيص 15 طلباً لقطاع الزراعة خلال شهر حزيران لوازم عملية الحصاد، مشيراً إلى أنه يوم الخميس القادم ستنتهي عملية توزيعها بالكامل، مبيناً أنه لم يطرأ أي تعديل على الكمية المخصصة لوسائل النقل العاملة على كافة الخطوط بعد خفضها بنسبة 50% خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنها مستمرة على هذا النحو لحين زيادة مخصصات المحافظة من المازوت والبنزين.

أسامة ديوب –أثر