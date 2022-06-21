توقيف التحويلات لشركات تحويل الاموال بدرعا

توقفت التحويلات المالية للشركات المفتتحة في مدينة درعا للتحويلات المالية عن خدمة تحويل الأموال الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة وعدم استلام أو تسليم أي حوالة، منذ بداية الشهر الحالي لاسباب لم يتم التعرف عليها

واعتبر مواطنون متجمهرون امام مراكز الحوالات في المدينة أن إيقاف شبكات التحويلات المالية يفاقم معاناة الاهالي في التواصل مع ابنائهم في المحافطات ان كانوا عسكريين او طلاب جامعيين او لحالة مرضية وارسال مبالغ مالية لهم لمتابعة امتحاناتهم او لابنائهم العسكريبن وتم توقيف ايضا رواتب المواطنين التي يتم استلامها من شركة الهرم بالرغم من تجاوز الشهر الحالي منتصفه.

المواطنون لا زالوا يحضرون منذ الصباح ويقفون تحت الشمس الحارقة بانتظار وصول حوالاتهم او لارسال حوالات لابنائهم لكن دون جدوى او حل للمشكلة وتبيان حقيقة مايجري متمتمين بان هذا الاقفال استهتار بأرزاق الناس دون أي مبرر.



توجهنا بالسؤال للمعنيبن بشركة الهرم للحوالات عن اسباب توقيف استلام وارسال الحوالات بالشركة وكانت اجابتهم بان السبب عطل تقني.

والسوال الذي يفرض نفسه عطل تقني منذ بداية الشهر ولم يتم اصلاحه لهذا الوقت وما شأن المواطنين بهذا العطل الذي يحتاج لاكثر من ٢٠ يوم لاصلاحه وحل ازمة المواطنين.