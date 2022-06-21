فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على مروج عملة أجنبية مزورة

وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود شخص في محلة معربا بريف دمشق يقوم بترويج عملة أجنبية مزورة من فئة الدولار الأمريكي.

من خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المشتبه به بكـ.مين محكم وضبط بحوزته مبلغ وقدره / 18800 / ثمانية عشر ألف وثمانمائة دولار أمريكي مزورين وبالتحقيق معه اعترف بحيازته وترويجه وبيعه الدولار الأمريكي المزور.

تم مصادرة المبالغ المزورة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية