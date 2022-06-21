21-06-2022
فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على مروج عملة أجنبية مزورة
وردت معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود شخص في محلة معربا بريف دمشق يقوم بترويج عملة أجنبية مزورة من فئة الدولار الأمريكي.
من خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المشتبه به بكـ.مين محكم وضبط بحوزته مبلغ وقدره / 18800 / ثمانية عشر ألف وثمانمائة دولار أمريكي مزورين وبالتحقيق معه اعترف بحيازته وترويجه وبيعه الدولار الأمريكي المزور.
تم مصادرة المبالغ المزورة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية السورية
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