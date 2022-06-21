الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا تظهر في إدلب

اتهم المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن ديمتري بوليانسكي مسؤولين أوكرانيين، ببيع الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى كييف لمتطرفين في منطقة إدلب السورية.

وخلال مداخلته في مجلس الأمن الإثنين، قال بوليانسكي إن الأسلحة الغربية بدأت تظهر في إدلب ، حيث يبيعها مسؤولون أوكرانيون فاسدون. وهذا ما قلته سابقاً فلا تلوموا روسيا ولوموا أنفسكم ، اذا سقطت طائرة مدنيه من قبل الإرهابيين".

وأضاف: "السوق السوداء للسلاح في أوروبا أصبحت كنزاً ثميناً ليس فقط للمسؤولين الأوكرانيين، وإنما للإسلاميين المتطرفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط أيضاً".

كلام المسؤول الروسي جاء بعد تقارير عن وصول أسلحة قُدمت إلى الجيش الأوكراني، من بينها صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، إلى مسلحين في محافظة إدلب عبر مهربي أسلحة.

وانتشر مقطع فيديو لشخص قبل شهر، يقول أنه تمكن من الحصول على تلك الأسلحة عبر مبالغ تبدأ بسعر 15 ألف دولار أمريكي للقطعة الواحدة، مبيناً أنها أوصلها إلى إدلب عبر وثيقة سفر تركية خاصة باللاجئين.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها روسيا مسؤولين أوكرانيين بإنشاء سوق سوداء لبيع السلاح الغربي المرسل إلى كييف.

قبل شهر، قال "كونستانتين جافريلوف" المندوب الروسي خلال محادثات حول الأمن العسكري العالمي في فيينا، إن الأسلحة المقصودة تشمل صواريخ أمريكية مضادة للدبابات، وكذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

وأشار المسؤول الروسي إلى حقائق مؤكدة فعلياً بشأن بيع بعض هذه الأسلحة في السوق السوداء، وإرسالها إلى الشرق الأوسط، وتحديداً إلى إدلب، مؤكداً وجود مقاطع فيديو تثبت ذلك.

كما أشار إلى أنه قد ظهرت في شبكة الإنترنت مقترحات حول بيع أنظمة "جافلين" التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة، وعبّر عن اعتقاده بأنه يحدث بمشاركة القيادة السياسية العسكرية الأوكرانية.