بمشاركة إسرائيلية.. المغرب والولايات المتحدة يطلقان أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة والمغرب الاثنين، إطلاق مناورات "الأسد الإفريقي 2022" التي تحتضنها المملكة، وتعد الأوسع من نوعها في القارة الإفريقية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "اسرائيل" تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث العسكري، الذي يأتي وسط استمرار التوتر بين المغرب والجزائر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، ان هذه التمارين التي يقام جزء منها في تونس والسنغال وغانا الى جانب المغرب، ستستمر حتى 30 حزيران الجاري.

ويشارك في الحدث أكثر من 7 آلاف جندي من عشرة بلدان، بينها البرازيل وتشاد وفرنسا والمملكة المتحدة بحضور مراقبين عسكريين من حلف الناتو ومن 15 "بلداً شريكاً"

وأوضحت قيادة أفريكوم في بيان ان هذه التدريبات تهدف إلى "تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة".

من جهته أشار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال بلخير الفاروق إلى أن المناورات أتت بعد تضافر المقاربات في مواجهة التحديات الأمنية.

وفي الفترة الأخيرة توترت العلاقات بين المغرب والجزائر، حيث قُطعت العلاقات بينهما بقرار من الأخيرة، على خلفية قضية الصحراء الغربية.

في مقابل ذلك، اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين المغرب و"إسرائيل".