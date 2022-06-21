معمل للصناعات النسيجية يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع في حسياء الصناعية!!

ضبطت عناصر الضابطة العدلية في شركة كهرباء حمص، خلال جولاتهم يوم أمس، لمراقبة حالات الاستجرار غير المشروع في المدينة الصناعية، معملاً للصناعات النسيجية يستجر الكهرباء بشكل غير مشروع.

وأشار مدير مراقبة الشبكات سامر النقري إلى أنه ونتيجة للمراقبة المستمرة تبين وجود تلاعب بالعداد في المنشأة المذكورة وتم ضبط حالة التلاعب بمحول الشدة، لافتاً إلى أنه تنظيم الضبط اللازم ليتم تحويله إلى اللجنة المختصة لحساب قيمة الحمولات والاستهلاك بعد سحب البيانات من العداد لمعرفة المدة الزمنية التي استمرت فيها المخالفة.