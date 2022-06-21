المجتمع المحلي في قرية اللاذقية يتبرع لبناء مركز خدمة مواطن ومقر للبلدية

عقد مجلس محافظة اللاذقية اليوم اجتماعاً استثنائياً وافق خلاله على تبرع المجتمع المحلي في قرية بيت عانا بريف جبلة على تقديم بناء مركز خدمة مواطن ومقر للبلدية بكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون ليرة سورية.



وقال رئيس المجلس المهندس تيسيرحبيب في تصريح لجريدتنا أن البناء سيكون مؤلف من طابقين في الأرضي منه بتكلفة 300 مليون ليرة كمركز لخدمة المواطن يقدم كل الخدمات في المراكز المشابهة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الكلف عن الأهالي في القرية والقرى المحيطة .



ولفت حبيب إلى أن البناء سيضم في الطابق الثاني منه مقرا للبلدية بكلفة 150مليون ليرة ..منوهاً بالمجتمع المحلي في البلدة وتفاعلهم لإنجاز مشاريع خدمية مهمة في البلدية وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها سوريا.



كما أقرّ مجلس محافظة اللاذقية المقترح المحال من لجنة السير في المحافظة حول التشدد بالغرامات المطبقة على مخالفات التعدي على الملك العام والأرصفة وإعاقة حركة السير ورمي النفايات من السيارات .



وقال المهندس حبيب أن “الغرامات السابقة قديمة وكانت غير رادعة وتم رفعها إلى خمسين ألف ليرة سورية عن كل يوم مع حجز السيارات المخالفة ..حرصاً على السلامة العامة” .



وبين أن ريعها سيعود إلى صندوق دعم الشهداء وصندوق المرور مؤكداً أنه على ” الوحدات الإدارية وفرع المرور الالتزام بتنفيذ مضمون هذا القرار”