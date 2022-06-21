رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: ممتنون للرئيس الأسد

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

إن “اعتراف سوريا بجمهوريات دونباس يعتبر خطوة مهمة، ونحن ممتنون للرئيس الأسد على الاهتمام الذي أولاه خلال زيارة وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى دمشق، كما وإننا ممتنون أيضا لأن الجمهورية العربية السورية قد بدأت رسميًا إجراءات الاعتراف، لكن، مرة أخرى نقول إنه لدينا نفس الأعداء ونفس الأصدقاء، الأهداف والغايات واضحة تمامًا أيضًا، ينتهج الغرب سياسة بربرية تجاه العديد من البلدان، بما في ذلك كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين أضاف بوشيلين:

“لقد تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين جمهورياتنا والجمهورية العربية السورية على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، ويتم العمل على المهام ذات الأولوية للتسليم المتبادل للمنتجات، مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن ميناء ماريوبول البحري المحرر قد بدأ العمل فعليا في بلدنا، وهذا يعني تبسيط المهمة على الصعيد اللوجستي، تلقينا طلبا رسميا من سوريا من أجل توريد الحبوب لها بما أن لدينا فائض من حيث احتياطيات الحبوب، أعتقد أن هذا سيكون أحد نقاط الاتصال، .

وتهتم سوريا أيضًا بالتصميمات المعدنية، كما تمت مناقشة قضايا إمدادات الفحم، لكنها الآن ما زالت قيد الدراسة”.