خسائر كبيرة وارتفاع بالأسعار بسبب انقطاع الكهرباء

كشف عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية أحمد السواس تعرُّض المنشآت المنتجة لمادة الحليب ومشتقاتها لخسائر كبيرة، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال اليومين الماضيين، إلى جانب عوامل أخرى أبرزها صعوبة تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج.

وأكد السواس أن أسعار الألبان والأجبان سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، حيث بلغ سعر كيلو اللبن 2700-2800 ل.س، وكيلو اللبنة 9500 ل.س، أما الحليب 2000-2500 ل.س، موضحاً أن الزيادة الحالية كافية ،ولكن بحال استمرت الأمور على الوضع الحالي لن تكون مجدية، حيث يوجد فائض في السوق وصل إلى حد “الكساد”، فالمستهلك يشتري المواد بالغرامات، بعد أن كان يأخذ بالكيلو، إلى جانب رغبة عدد من الحرفيين بالعزوف عن العمل بسبب الصعوبات.

وأضاف السواس أن “سادكوب” كانت تقدم حلولاً إسعافية لكنها أوقفتها، وأصبحت تعامل الورشات الصغيرة على أنها كبيرة، علماً أن أكثر المعاناة هي في الريف، مؤكداً على ضرورة عدم فصل حرفيي المدينة عن الريف وبذلك تتم معاملتهم جميعاً بالتساوي.



شام إف ام