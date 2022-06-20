ارتفاع أسعار الليمون في أسواق دمشق بشكل جنوني

تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً بأسعار الخضار وعلى رأسها الليمون في ظل انخفاض الكميات الموجودة من المادة وانتهاء الموسم.

وخلال جولة في سوق جرمانا، تبين أن سعر كيلو واحد من الليمون يصل لـ10 آلاف ليرة سورية، وبعض المتسوقين يشترونه بالحبة حيث يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، حسب حجمها إن وجدت.

وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمنه يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

ومن جانبه، قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز: إن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق.

وتابع: “في الشهر السابع يبدأ موسم الليمون الأخضر والحصرم وهذا ما يمكنه أن يوفي بغرض المواطن”، مشيراً إلى أن الليمون الموجود يدعى “شهرياً” ولا يتواجد بكميات كبيرة يمكنها أن تسد حاجة السوق، فالشجرة تحمل القليل منه فقط وليس متواجداً بجميع الأماكن.

وبيّن أن سعر الليمون الأصفر في سوق الهال يتراوح بين 4500 – 5000 ليرة سورية، أما الليمون الأخضر 6000 – 6500 ليرة سورية.



أثر برس