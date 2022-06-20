وفاة المتشرّد الأشهر في طرطوس

أعلنت صفحة “الوفيات في طرطوس” عن وفاة المواطن “عبد القادر فحل” مساء أمس عن عمرٍ يناهز 71 عاماً.

وأمضى “فحل” سنوات من عمره في شوارع المدينة متشرداً دون أن يؤذي أحداً، حتى بات المشرّد الأشهر في “طرطوس”.

وذكرت الصفحة أنه توفي بعد صلاة العشاء، وتم تغسيله في مشفى “الباسل” وتشييعه إلى المقبرة بوجود الشيخ “فيصل هيكل” والمختار “محمد السيد” والمختار “عبد القادر زكريا”.

وأعرب المتابعون عن حزنهم لوفاة “فحل” ودعائهم له بالرحمة، بينما ذكرت صفحة “شبكة أخبار طرطوس”، أن “فحل” كان مشرداً بسبب مرض عقلي، وأن عدة محاولات من المجتمع المحلي ومن أقاربه لم تنجح بوضعه بمكان يليق به حيث كان يختار دائماً العودة إلى الشارع.

وكان “فحل” بحسب الصفحة يفترش الحدائق ولا يؤذي أحداً طوال عشرات السنوات، فيما أشارت صحيفة “الوحدة” المحلية إلى أن مختار حي “القصور” “عبد القادر زكريا” نجح عام 2020 بإقناع “فحل” بتغيير ملابسه وحلاقة شعره بهدوء، بعد محاولات عدة من “الهلال الأحمر” كان يقابلها بالرفض.

ونوّهت الصحيفة إلى غياب دور المشردين أو العجزة أو الأيتام أو ذوي الاحتياجات الخاصة عن “طرطوس” رغم الحاجة الملحة لها في المدينة.



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