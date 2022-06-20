إقلاع مصفاة بانياس

أقلعت مصفاة بانياس بعملها بعد ظهر الخميس وباشرت بتكرير النفط الخام الذي وصلها مطلع الاسبوع الماضي..

وقال مصدر موثوق في قطاع النفط: إن المصفاة سلّمت يوم الجمعة 17/6/2022 لشركة المحروقات أكثر من عشرة ملايين ليتراً من البنزين وأكثر من ستة ملايين ليتراً من المازوت.

كما سلمت أول أمس السبت 3351 طناً من الفيول، مضيفاً انها سوف تستمر بالتسليمات وتبعا لذلك يفترض أن يلمس الجميع الانفراجات في توفير هذه المواد وفِي تحسين الواقع الكهربائي تباعاً بعد أن أقلعت كافة محطات التوليد إثر معالجة حالة الانقطاع العام الذي شهدته البلاد نتيجة توقف المحطات مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل ناقلة نفط جديدة إلى مصب بانياس اليوم الأحد وعلى متنها 350 ألف برميل.

من جهة ثانية أفاد بيان عثمان عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات في مجلس المحافظة أن زيادة طلبات طرطوس من البنزين والمازوت شهدت تحسناً طفيفاً أمس حيث كان يصل للمحافظة قبل إقلاع المصفاة 12 طلب بنزين وامس وصل 15 فقط في حين كان يصل 14 طلب مازوت وأمس وصلها 16 مضيفاً أن الأمل كبير بأن يصبح الوضع أفضل يوماً بعد يوم.



سيرياهوم نيوز