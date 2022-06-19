القبض على خمسة أشخاص في حلب  قاموا بعدة عمليات سرقة في المدينة

19-06-2022

القبض على خمسة أشخاص في حلب  قاموا بعدة عمليات سرقة في المدينة

تمكن قسم شرطة باب الفرج في حلب من إلقاء القبض على خمسة أشخاص يقومون بسرقة الأكبال الكهربائية وأسلاك الهواتف الأرضية من الحديقة العامة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة الأكبال الكهربائية المغذية للصرافات الآلية التابعة للبنك العقاري، وأكبال كهربائية ، وكراسي من الملعب البلدي ، كما اعترفوا بكسر زجاج عدة سيارات وسرقة محتوياتها، وسرقة عدد من نوافذ الألمنيوم من ضمن بناء قيد الترميم.

وبدلالة المقبوض عليهم تم استرداد بعض المسروقات ، ونظم الضبط اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.

وزارة الداخلية السورية

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