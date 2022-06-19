الفرنسيون يقترعون بالجولة الثانية للانتخابات التشريعية

بدأت في فرنسا اليوم عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وذكرت فرانس برس أن عدد الناخبين الفرنسيين يقدر بنحو 48 مليون شخص في ظل موجة حر غير مسبوقة تشهدها فرنسا.

وتوقعت استطلاعات الرأي أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت كبيرة على غرار ما حصل في الجولة الأولى.

وتحدد الجولة الثانية والأخيرة من هذه الانتخابات هامش التحرك أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال رئاسته المقبلة وما إذا كان سيحصل تحالفه المسمى (معاً) على أغلبية مطلقة في البرلمان أما إذا حصل على غالبية ضئيلة فسيضطر للبحث عن دعم مجموعات سياسية أخرى.

وكان ماكرون حث الفرنسيين على التصويت لصالح ائتلافه ملوحاً بفزاعة من يصفهم بـ” المتطرفين” متهماً إياهم بالرغبة بإخراج فرنسا من أوروبا وبإثارة الفوضى فيها.