أماكن وتوقيت تقديم الفحوصات الطبية للكشف المبكرعن السرطان في مدينة اللاذقية

بدأت اليوم الأحد المشافي والمراكز الصحية العامة وعدد من العيادات الخاصة في مدينة اللاذقية باستقبال المراجعين، وذلك في إطار الحملة الوطنية للكشف المبكر عن 3 أنواع من السرطان (الثدي، عنق الرحم، البروستات) ابتداءً من الساعة 8:30 صباحاً وإلى غاية 3 بعد الظهر .

الحملة التي يقيمها البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في سورية وبتعاون جهود حكومية وأهلية، تفتح أبوابها للراغبين بإجراء الفحوصات على مستوى مدينة اللاذقية في الأماكن التالية:

المشفى الوطني، الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال، مشفى تشرين الجامعي، مشفى الأسد العسكري، الجمعية الخيرية لأورام الثدي، مركز الرمل الصحي، مركز السكنتوري الصحي، عيادة الدكتور وضاح حمدان، عيادة الدكتورة ناديا شاهين، عيادة الدكتور فيصل ناصر، عيادة الدكتور حسين حيدر.

للتواصل والاستفسار والتسجيل، يرجى الاتصال على الرقم: 0987245330

وللتذكير، فالحملة متواصلة إلى 25 تموز، وستشمل جميع المناطق الصحية في ارجاء محافظة اللاذقية بالإضافة إلى وجود 4 وحدات طبية متنقلة مجهزة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص.