وزير التعليم العالي يطلب الإسراع بإجراءات مسابقة المعيدين

طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، من الجامعات الإسراع في إجراءات مسابقة المعيدين لتلافي حصول أي تأخير، علماً أن التقدم إلى المسابقة انتهى في الـ 31 من الشهر الماضي.

وشدد الوزيرعلى تطبيق الضوابط الناظمة للاختيار، ولاسيما أن هناك لجنة مركزية تدقق بالمسابقة لتلافي أي خلل أو ثغرات.

هذا ويتم التركيز في المسابقة على الاختصاصات النادرة كالتخدير والأشعة مع منح المتقدمين إليها نقاطاً إضافية تشجيعية٬وكانت الوزارة قد أعلنت عن حاجتها إلى تعيين معيدين في جامعات “دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس” والمعهد الوطني للإدارة العامة بما يتجاوز 600 اختصاص تمهيداً لإيفادهم للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.



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