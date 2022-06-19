كم يبلغ عدد أطباء التجميل في سوريا.. ؟!

كشف مصدر في نقابة الأطباء بدمشق «تجاوز عدد الأطباء المتخصّصين بالجراحة التجميلية الـ200 طبيب»، في حين يشير الواقع إلى تجاوز عدد الأشخاص الذين يزاولون هذه المهنة هذا الرقم، ولاسيّما أن المراكز التجميلية والتي تجاوز عددها الـ100 مركز تُدار من قبل أطباء ومشرفين أجروا دورات تجميلية.

ولم يخفِ المصدر لـ”البعث” أن الكثير من عمليات التجميل التي تقوم في هذه المراكز من قبل غير مختصّين بالجراحة أدّت إلى تشوهات وصلت بشكاوى إلى النقابة تمّ محاسبتها من خلال تحويل الطبيب المتهم إلى مجلس تأديب، لكن ورغم ذلك لا زال الإقبال على هذه العمليات بازدياد بشكل شهري لا سنوي.

ويرى الدكتور عصام فلوح “اختصاص أمراض جلدية” أن «الحرب تركت بصمتها في الكثير من الأحيان على وجوه المواطنين “شباناً وفتيات ورجالاً ونساء”، ولاسيّما أولئك المتضررين من التفجيرات وقذائف الهاون والحرائق وغيرها من الأعمال الإجرامية التي أدّت إلى إحداث تشوهات جسدية دائمة، الأمر الذي دفع بعدد لا بأس به من هذه الشريحة إلى ارتياد عيادات الجلدية بهدف العلاج والتجميل في الكثير من الأحيان»، لكنّ «ووفق ما صرّح به فلّوح لا تتعدّى نسبة هذه الفئة الـ1% من زبائن هذه العيادات، رافضاً إطلاق تسمية مرضى على من يرتادون المراكز والعيادات التجميلية لتقليد المشاهير».

وتحدث “فلّوح” عن «ازدياد واضح في نسبة الرجال المرتادين لهذه المراكز في بلدنا بعد أن فاقت نسبتهم نسبة الإناث في دول أخرى، ليحذو الرجال حذو النساء في عمليات التجميل، وتأتي في مقدمتها عمليات زرع الشعر وتجميل الأنف وشفط الدهون لتقليل الوزن».