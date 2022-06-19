مرض غريب ينتشر في العراق.. ويودي بحياة طفل

ينتشر في محافظة السليمانية العراقية، حالة مرضية غريبة، أعراضها الإسهال والقيء والحمى، وسط مخاوف من انتشار مرض الكوليرا.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر محلية أن أكثر من 4 آلاف حالات مرضية سجّلت في السليمانية شمال العراق، بنفس الحالات المرضية.

وقال مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، قبل أيام في مؤتمر صحفي: «إن حالات الاسهال والتقيؤ في تزايدٍ كبير في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها».

كما أفادت وسائل الإعلام بوفاة طفل يبلغ 4 أعوام، جراء مضاعفات الإصابة بالإسهال والجفاف والقيء.

وبالرغم من المخاوف والمؤشرات من أن تكون الحالات مصابة بالكوليرا، لم تشر التحليلات المخبرية إلى الإصابة بهذا المرض، فيما أرجع أطباء السبب إلى تقلبات الطقس.

وطلبت صحة السليمانية من أصحاب المطاعم والكافتريات الالتزام بالشروط الصحية، متوعدةً المخالفين بالمحاسبة، فيما أجرت الصحة فحوصاتٍ على مياه الشرب وأوصت مديريةُ الماءِ على زيادةِ مادةِ الكلور في الماء.

وتعد الكوليرا مرض شديد الخطورة، يمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، يصيب الشخص جراء تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة، ويمكن أن يودي بحياته في غضون ساعات إن لم يُعالج.

يشار إلى أن العراق سجل خلال الشهر الماضي أمراض مثل «حمى القرم الكونغو النزفية» التي تواصل انتشارها في البلاد، مع ارتفاع الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، وتسجيل أكثر من 20 وفاة ضمن نحو 200 إصابة بمعدل وفيات كبير يصل إلى 10% من الإصابات.