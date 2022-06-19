بعد أزمة الرادارات الإسرائيلية.. الإمارات تطمئن إيران

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مساء السبت، بحسب ما ذكر بيان للخارجية الإيرانية.

وقال البيان إن الوزير الإماراتي أكد أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالانطلاق منها ضد دول الجوار، بينما قال عبد اللهيان إن إيران تريد الأمن والتطور للمنطقة وتعتبر التدخل الأجنبي مزعزعاً للاستقرار.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الإيراني قال لنظيره الإماراتي إن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مزعزع للأمن وعامل للإرهاب والتخريب"، كما أكد له أن دول الجوار أولوية في سياسة إيران الخارجية وأن الحوار مع الإمارات يعزز علاقات البلدين.

وذكرت الخارجية الإيرانية نقلاً عن عبد الله بن زايد قوله إن الإمارات لن تسمح لأي طرف بارتكاب أعمال تخريبية انطلاقاً من الإمارات ضد دول الجوار، وأنها تطلع بشكل دائم على أمن الجوار.

ويرتبط الاتصال بين الوزيرين بتصاعد نبرة التهديدات المتبادة بين إيران و"إسرائيل" في الفترة الأخيرة، بعد تداول معلومات عن نشر الأخيرة رادارات في دول خليجية مثل الإمارات والبحرين، تحت ذريعة مكافحة "التهديدات الإيرانية".

وقالت مواقع إخبارية إن التوجه إسرائيلي يأتي كتمهيد لبناء حلف إستراتيجي جديد في منطقة الشرق الأوسط، عبر إبرام اتفاقية أمنية للدفاع المشترك مع الولايات المتحدة وعدة دول عربية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

في مقابل ذلك، اعتبر مسؤولون إيرانيون أن التموضع الإسرائيلي في المنطقة الخليجية "الحدث الأكثر خطورة في الشرق الأوسط بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003".