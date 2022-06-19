كثيرون من يتبعون حمية غذائية، لكن دون جدوى، فما السبب؟ السبب قد يكون اتباع أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم، لذا تابع المقال لمعرفتها.

أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم: تعرف عليها

فلنتعرف في ما يأتي على قائمة أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم:

أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم

يقوم كثير من الأشخاص باتباع أنظمة غذائية جيدة، ومع ذلك يصعب عليهم فقدان الوزن، ويرجع ذلك لبعض الأخطاء التي يُمكن أن تُعيق عملية حرق الدهون.

إليك في ما يأتي أسوأ أخطاء تؤثر على معدلات الحرق وتصعب مهمة خسارة الوزن الزائد:

1. عدم تناول ما يكفي من البروتين

من الضروري الحصول على حاجة الجسم من البروتين أثناء اتباع حمية غذائية، حيث إن البروتين يُساعد في تخفيف الوزن بعدة طرق.

يقوم البروتين بتقليل الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء وبذلك عدم تناول كثير من الأطعمة، كما أنه يزيد معدل الأيض ويحمي كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، لذا في حالة اتباع رجيم خالي من البروتين، سوف ينخفض معدل حرق الدهون.

2. عدم تناول ما يكفي من الألياف

تُساعد الألياف في تقليل الشهية، وذلك لأنها تبقى في المعدة لوقت طويل، مما يُسبب الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبذلك فإن عدم تناول الألياف سوف يزيد الشعور بالجوع وتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم، مما يُعيق حرق الدهون.

3. الاستمرار في تناول السكريات

الاستمرار في تناول السكريات من أحد أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم، إذ تُعد السكريات من أكثر الأطعمة التي تُقلل حرق الدهون وتُسبب زيادة الوزن، ومع هذا لا يتخلى كثير من الأشخاص عن السكريات، وخاصةً عند تناول المشروبات المختلفة.

يُنصح بتجنب السكريات خلال الرجيم لتعزيز حرق الدهون، ومن ضمنها المشروبات الغازية التي تدعي أنها مفيدة للرجيم.

4. عدم ممارسة الرياضة أثناء الرجيم

إن اتباع حمية غذائية دون ممارسة الرياضة سوف يجعل مهمة فقدان الوزن صعبة، حيث أن التمارين الرياضية تُسرع من حرق الدهون بشكلٍ كبير؛ لذلك يجب الحرص على ممارسة الرياضة يومياً أثناء الرجيم، واختيار التمارين الرياضية التي تُناسب الجسم لتحرق الدهون المتكدسة في مناطق مختلفة.

5. عدم شرب الماء

لا يُمكن تحقيق النتيجة المرغوبة في فقدان الوزن دون شرب الماء، حيث أن الماء يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه يؤدي إلى الشعور بالامتلاء وانخفاض الرغبة في تناول الطعام، وهذا ما جعل عدم شربه أحد أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم.

يُنصح بالإكثار من شرب الماء بقدر الإمكان خلال اتباع الحمية الغذائية.

6. عدم النوم جيدًا

تتسبب قلة النوم في اضطرابات هرمونات الجسم، بما فيها الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، فعندما لا يحصل الجسم على قسط كافِ من النوم، يرتفع مستوى هرمون الجوع وينخفض مستوى هرمون الشبع، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام ليلًا.

لذا يجب النوم مبكرًا ولا تقل عدد ساعات النوم عن 7 إلى 8 ساعات للحفاظ على توازن الهرمونات.

7. الشعور بالتوتر والقلق

التوتر والقلق ليس فقط أحد أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم فحسب، بل هما سببان للعديد من المشكلات الصحية.

يتسبب الإجهاد في زيادة إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، ويؤدي هذا الهرمون إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة السكرية التي توفر الطاقة للجسم مؤقتًا، مما يزيد من تناول الأطعمة المسببة لزيادة الوزن.

8. الإفراط في ممارسة الرياضة

قد يُلاحظ أن هذا تناقض، فيما سبق ذُكر أن عدم ممارسة الرياضة هي ضمن قائمة أخطاء تُعيق حرق الدهون أثناء الرجيم، والآن أحد الأخطاء هي الإفراط في ممارسة الرياضة.

الحقيقة أنه لا يوجد تناقض فدائمًا يجب أن تكون ممارسة الأشياء متوازنة فقلة الرياضة أو الإفراط بها لهما نفس التأثير في إعاقة الرجيم.

ممارسة الرياضة الزائدة ترفع مستويات الكورتيزول في الجسم، مما يصعب التخلص من الدهون العنيدة.